Тверь, 1 сентября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Первый школьный звонок прозвенел для 14 599 первоклассников Тверской области 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Учительница, школьная линейка, 1 сентября

Губернатор Игорь Руденя в День знаний посетил школу №36 в Твери. Здесь праздничная линейка началась с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна Российской Федерации. С этого года такая церемония будет проводить во всех школах в начале каждой учебной недели.

«Вы для нас главная надежда региона. Сегодня у вас будет первый урок, вы познакомитесь со своими учителями, одноклассниками. И впечатления о первом дне в школе останутся с вами на всю жизнь. Хочу пожелать вам, чтобы все дни учебы были для вас радостными», — обратился к первоклассникам Игорь Руденя.

Средняя школа №36 была открыта в 1963 году, сейчас здесь обучается около 870 детей, в этом году сюда пришли 96 первоклассников.

Глава региона осмотрел здание школы, пообщался с учениками, и поручил проработать вопрос об установке на территории учреждения новой спортивной площадки.

Всего в День знаний в школах Тверской области за парты сели 141 043 детей — 1255 учеников больше чем годом ранее.