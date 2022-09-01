Кызыл, , 13:08 — REGNUM В Туве за последние годы наблюдается стабильный рост платёжной дисциплины населения относительно взносов за капремонт жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на Некоммерческий фонд капремонта многоквартирных домов региона.

Взносы на капремонт Images Money

Если в 2017 году показатель едва превышал 55%, то в 2021 году составил уже 83,3%. За текущий год поступило 323,9 млн рублей взносов из начисленных 526,2 млн. Задолженность населения составляет почти 202,3 млн рублей.

«Для граждан, находящихся в трудном финансовом положении, Фонд предоставляет возможность оформить реструктуризацию долга на срок от 3 до 6 месяцев. На 29 августа заключено 55 таких соглашений на общую сумму более 1,2 млн рублей», — отметили в правительстве.

Добавим, что согласно плану в 2022 году будет отремонтировано 32 многоквартирных дома в четырёх муниципалитетах на общую сумму 80,88 млн рублей. К настоящему времени работы завершены в 16 домах.