Москва, , 13:08 — REGNUM Власти Молдавии должны осознавать последствия при угрозе российским миротворцам в Приднестровье. Об этом 1 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр принял участие в мероприятии, посвящённому Дню знаний, в МГИМО. Он ответил на вопрос о ситуации вокруг Приднестровья.

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на РФ, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили», — сказал Лавров.