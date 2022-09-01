* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:08 — REGNUM После публикации видеозаписи, на которой афганская девушка утверждает, что её изнасиловал Саид Хости, бывший пресс-секретарь министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, этот инцидент вызвал много откликов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

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Публикация видеозаписи 24-летней Илахи Делаварзи, обвинившей Хости в насилии, вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей.

Один из пользователей написал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исходя из «террористической интерпретации» религиозных текстов, считают женщин и девушек — членов семей служащих прежнего режима — своей военной добычей и рабынями.

«Нет никаких сомнений в том, что прямо сейчас сотни других женщин и девушек, таких как Илаха, находятся в лапах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве рабынь и военных трофеев», — указал другой пользователь.

Пользователи соцсетей потребовали суда над Саидом Хости, бывшим пресс-секретарем министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее Хости заявил в серии твитов, что он женился на Илахе шесть месяцев назад по её согласию, а затем развёлся с ней, когда понял, что у Илахи проблемы с «верой».

Но пользователи соцсетей отмечают, что этими заявлениями Хости пытается оправдать свои деяния.

Один из пользователей Twitter написал: »Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издеваются над нашей религией и прикрывают свои злодеяния исламом. Они используют женщин и девушек, а затем называют их неверующими, чтобы скрыть свои грязные дела».

Несмотря на эти многочисленные комментарии, ни один из представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не высказал мнения по этому поводу.

Ранее чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно подвергались критике из-за многожёнства и принуждения женщин к браку.