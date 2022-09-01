Уфа, , 13:09 — REGNUM Мемориальную доску в честь Героя России Тамерлана Ильгамова установили на здании гимназии в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы республики.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что 1 сентября в гимназии имени Тагира Кусимова в селе Аскарово Абзелиловского района глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь выпускника этого учебного заведения Героя России гвардии прапорщика Тамерлана Ильгамова.

«Сегодня в гимназии, которая носит имя прославленного сына башкирского народа, генерала Тагира Кусимова, мы открываем мемориальную доску в честь защитника нашего Отечества, Героя России Тамерлана Ильгамова. Я общался с командирами Тамерлана. Все они подчёркивали, что он был невероятно мужественным человеком, передавали слова глубокого уважения его родным и близким. Мы будем хранить память о Тамерлане Ильгамове и его подвиге. Вечная слава всем, кто защищал и защищает нашу Родину!» — заявил глава Башкирии.

Хабиров заявил, что руководство Башкирии и муниципалитет окажут поддержку родным и близким воина.

Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации боевой расчёт зенитной ракетно-артиллерийской батареи под командованием Тамерлана Ильгамова вступил в противоракетный бой.

«Умелые действия военнослужащего позволили боевому расчёту поразить девять ракет противника. Израсходовав боекомплект, Тамерлан Ильгамов решил сменить позицию. В этот момент две ракеты попали в зенитный комплекс. Прапорщик погиб вместе с боевыми товарищами, но ценой собственной жизни не допустил потери личного состава всего подразделения», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Тамерлану Ильгамову посмертно было присвоено звание Герой России. 1 августа 2022 года Глава Башкирии Радий Хабиров передал Золотую Звезду героя его родителям.

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