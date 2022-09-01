Эр-Рияд, , 13:15 — REGNUM Управление государственной безопасности Саудовской Аравии объявило о внесении ряда лиц в национальный реестр террористов. Об этом 1 сентября сообщает официальное информационное агентство SPA.

Йемен Ibtimes.com

По данным журналистов, в расширенный список внесены имена пятерых граждан Йемена, деятельность которых связана с поддержкой хуситов.

В список также вошли лица, организующие контрабандные поставки иранского оружия в Йемен, а также граждане, «связанные с программой разработки баллистических ракет и производства беспилотников» хуситов.

«Обвинение будет выдвинуто против любого, кто оказывает поддержку террористам или террористическим актам. Это приведёт к замораживанию всех активов, принадлежащих данным лицам, на территории Саудовского Королевства. Также запрещается осуществлять какие-либо прямые или косвенные сделки с этими лицами или от их имени», — цитирует SPA заявление саудовских властей.