Лос-Анджелес, США, 1 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Сценарист кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Майкл Уолдрон ответил на вопрос о том, навсегда ли Алая Ведьма покинула расширенную киновселенную Marvel. Об этом 1 сентября сообщает портал Screen Rant.

Gage Skidmore Элизабет Олсен

«Она убирает себя с доски… Пока? Навсегда? Посмотрим. Я хотел бы увидеть ее снова…» — сказал Уолдрон во время беседы с журналистами, которые задали ему вопрос о судьбе персонажа. «Может быть, у нее появится еще один вариант Рида Ричардса (Мистер Фантастик в комиксах Marvel — ИА REGNUM), которого она разорвет в клочья в не столь отдаленном будущем», — добавил автор сценария картины.

Напомним, премьера сиквела «Доктора Стрэнджа» состоялась в США 6 мая 2022 года. Роль Алой Ведьмы в расширенной киновселенной Marvel исполняет Элизабет Олсен.