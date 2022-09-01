Рига, 1 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум.

Евро

С сентября нынешнего года около 400 тысяч клиентов крупнейшего энергетического концерна Латвии Latvenergo с фиксированным тарифом ожидает повышение платы за электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

Председатель правления ГАО Latvenergo Мартиньш Чаксте напомнил, что рост цен будет носить индивидуальный характер: «Увеличение платы будет разным для разных клиентов. Однако у домохозяйств, которые потребляют от 150 до 170 киловатт-часов в месяц, счет может увеличиться примерно на десять евро в месяц».

При этом он подчеркнул, что, несмотря на повышение расценок, они останутся все равно ниже текущих рыночных цен, а Latvenergo постарается максимально амортизировать возросшие расходы на электроэнергию.

В странах Прибалтики в августе 2022 году была достигнута самая высокая цена на электроэнергию — 304,96 евро за мегаватт-час, что в 3,5 раза больше, чем в июле 2021 года. В Latvenergo не исключили, что до конца 2022 года потребителей может ожидать еще одно повышение цен.