Тюмень, 1 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Тюменской области за неправомерные действия при банкротстве будут судить директора агропромышленной компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

По версии следствия, директор банкротящейся компании вступил в преступный сговор с конкурсным управляющим, он совершил ряд сделок по отчуждению имущества организации по заниженной стоимости в свою пользу, а также в пользу аффилированных лиц и организаций. В итоге 23 кредиторам фирмы причинён ущерб на сумму более 7,1 млн рублей.

Директор агропромышленной компании обвиняется по ч. 1 статьи 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Что повлекло наложение ареста на имущество обвиняемого на сумму более 7,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что по данным портала правовой статистики генпрокуратуры РФ, в Тюменской области за первые семь месяцев 2022 года было совершено 570 преступлений экономической направленности.