Оренбург, , 13:03 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о налоговом преступлении на 22,7 млн рулей, сообщили 1 сентября в СУ СКР по региону.

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Фигурантом является гендиректор частной компании. По данным следствия, руководство коммерческой организации умышленно создало фиктивный документооборот с другими контрагентами, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость.

Во время расследования уголовного дела вся задолженность перед бюджетом была погашена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доходная часть бюджета Оренбуржья за первое полугодие 2022 года исполнена на 54,7% от годового плана. В казну поступило 67,5 млрд из 123,4 млрд рублей. Увеличение отмечается практически по всем налоговым доходам по отношению к первому полугодию 2021 года.