Южно-Сахалинск, , 13:03 — REGNUM На Сахалине в Северо-Курильске 1 сентября во время школьной линейки началось извержение вулкана Эбеко. Видео с Дня знаний на фоне дымящегося исполина опубликовал телеграм-канал Amur Mash.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

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«Школьная линейка на фоне извержения вулкана. Эффектно? Очень», — написали авторы канала.

По информации Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук», выброс пепла произошёл в 11:26 по камчатскому времени. Высота столба составила около 4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии в последние дни проявлял повышенную активность.