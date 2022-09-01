Ярославль, 1 сентября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ярославле стелу «Город трудовой доблести» установят до середины октября. Об этом рассказал и. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов, посетивший объект.

vk.com/iv_motovilov Работы по установке мемориала в Ярославле

«На данном этапе мы полностью довольны работой подрядчика. Процесс ведётся согласно установленному графику. Подрядная организация просчитывает варианты ускорения производства, для того, чтобы в середине октября завершить установку мемориала», — сообщил чиновник.

Заниматься установкой мемориала будет ИП Степанова, стоимость работ по контракту — 69,3 миллиона рублей.