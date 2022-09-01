Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия намерены ввести ограничения для туристов из России, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом, сообщает 1 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов.

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«Страны Прибалтики будут стремиться ввести региональные ограничения для туристов из России, въезжающих в ЕС по суше, как и Польша с Финляндией. Представители этих стран намерены встретиться и обсудить меры уже на следующей неделе», — приводит агентство слова дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза достигли договорённости относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России.

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