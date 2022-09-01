Польша и страны Прибалтики намерены ограничить для граждан РФ въезд в ЕС
Вашингтон, 1 сентября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия намерены ввести ограничения для туристов из России, въезжающих на территорию ЕС наземным транспортом, сообщает 1 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных европейских дипломатов.
Marco Verch Professional Photographer
Виза шенген
«Страны Прибалтики будут стремиться ввести региональные ограничения для туристов из России, въезжающих в ЕС по суше, как и Польша с Финляндией. Представители этих стран намерены встретиться и обсудить меры уже на следующей неделе», — приводит агентство слова дипломатов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза достигли договорённости относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России.
Читайте также: Грушко заявил, что ЕС в очередной раз выстрелил себе в ногу