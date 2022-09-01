Рига, 1 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум.

Andshel Телефон

С 1 по 4 сентября нынешнего года у школьников и их родителей в Латвии появилась возможность связаться с психологом в рамках акции «Назад в школу». Об этом сообщил портал bb. lv.

Эта телефонная линия заработает уже третий год подряд. Объясняя смысл ее существования, издание отмечает, что для многих семей начало нынешнего учебного года традиционно чревато огромным стрессом. Поэтому большое значение имеет возможность получить психоэмоциональную и информационную поддержку.

В рамках работы телефона психологической помощи дети, подростки, а также их родители и педагоги смогут позвонить и «разгрузиться».

Горячая линия «116 111» является бесплатной телефонной линией, анонимной и работает круглосуточно. В будние дни с 12:00 до 20:00 также можно связаться со специалистами горячей линии в формате онлайн-консультаций.