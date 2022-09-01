* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:56 — REGNUM Ряд домов в районах «Мазарха» и «Имам Фахр Рози» города Герата в Афганистане были проверены представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три раза в течение месяца. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Герат. Афганистан Employee of the U.S. State Department

Источники добавляют, что оружия и боеприпасов в этих домах обнаружено не было, но некоторые жильцы были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сейчас находятся в тюрьме.

Радикалы обыскали дома этих людей из-за их связи с Исмаил Ханом, в прошлом одним из лидеров моджахедов и губернатором провинции Герат.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в Герате нескольких человек , близких к Исмаил Хану.