Мелитополь, Бывш. УССР, , 12:55 — REGNUM Основная часть миссии МАГАТЭ задержана киевской стороной, сообщил 1 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

МАГАТЭ Schölla Schwarz

Он рассказал, что часть колонны миссии МАГАТЭ находится на контрольно-пропускном пункте, разделяющем освобождённую территорию и оккупированную киевским режимом. Однако головная часть колонны задержана киевской стороной, связи с участниками группы нет.

В свою очередь, представитель МАГАТЭ рассказал, что глава организации Рафаэль Гросси проводит переговоры с киевскими военными. По его словам, миссия МАГАТЭ была задержана на три часа.