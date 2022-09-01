Ульяновск, , 12:55 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые природные пожары — как возгорание сухой травы, так и лесные пожары. Один из крупных пожаров, который начался 30 августа, локализовали. Об этом сообщает управление МЧС.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В регионе зарегистрировано десять новых природных пожаров. По данным ведомства, 31 августа на территории Ульяновской области произошло восемь травяных пожаров на площади 1,025 гектара.

Также обнаружены два новых лесных низовых пожара. Один из них выявлен в Ульяновске в 07:30 и ликвидирован через 2,5 часа на площади 0,6 гектара. Другое возгорание было ликвидировано примерно за столько же часов в Мелекесском участковом лесничестве, огнём пройдено 0,17 гектара.

1 сентября спасатели проинформировали, что локализован пожар в Новомайнском участковом лесничестве Мелекесского района, обнаруженный утром 30 августа на площади 1 га. За двое суток огонь распространился на площадь 45 га.

Напомним, на месте данного крупного лесного пожара обнаружили «вещи от разбитого лагеря» — в частности, палатку, сковороду, кастрюлю «и другие принадлежности».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина, побывавшая на месте тушения пожара в Новомайнском лесничестве, рассказала, что он произошёл в труднодоступной, болотистой местности, поэтому «дорогу к нему пришлось пробивать вручную, пилами и тяжёлыми тракторами».

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