Москва, 1 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Мероприятие по сборам детей в школу, зачастую затратное, коснулось в 2022 году почти каждого второго жителя России, у кого есть дети или внуки школьного возраста (47%). Такие данные опроса приводит ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канцелярские товары к школе

В лидерах самых популярных трат родителей на подготовку детей к школе за последние пять лет оказались покупки школьной формы (52%), учебных материалов (50%), подарков учителям (34%),

Также родители потратили много средств на ремонт помещений (29%) и на оплату дополнительных занятий (20%). На техническое оснащение класса сдавали деньги 17% опрошенных, на охрану — 13%. Ничего не покупали для школы 15% родителей.

Опрос по телефону 28 августа 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, в России средняя сумма трат родителей на подготовку детей к школе сократилась за два года на 1 тыс. 633 руб. — до 33 тыс. 221 руб.

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