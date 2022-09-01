Сантьяго, , 12:52 — REGNUM Чили ослабляет меры по борьбе с коронавирусом, чтобы облегчить въезд иностранцев, что скажется на увеличении потока иностранных туристов. Об этом пишет Prensa Latina.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С 1 сентября въезжающим в страну достаточно будет предъявить доказательство прохождения вакцинации в своей стране.

Кроме того, сертификат вакцинации позволит им путешествовать по Чили и заходить в различные заведения, отметила заместитель министра туризма Вероника Кунце.

Путешественникам, как иностранным, так и отечественным, также не придется заполнять международный медицинский паспорт.

С помощью этих мер правительство надеется начать возрождать туризм и принять в 2022 году 1,9 миллиона посетителей, что почти на треть меньше, чем в предпандемический сезон.