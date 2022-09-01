Абакан, 1 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Хакасии организована проверка по факту схода вагонов в районе станции Углесборочная. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вагоны с углем

По предварительным данным, около 12 часов дня 1 сентября с рельсов сошли 15 вагонов с углём, эксплуатируемых филиалом ООО «СУЭК-Хакасия». Пострадавших в результате происшествия нет.

«По указанному факту Абаканской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и эксплуатации железнодорожного транспорта», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседнем Красноярском крае возбудили уголовное дело после схода восьми вагонов грузового поезда. Причинённый ущерб был оценён в 4,6 млн рублей.

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