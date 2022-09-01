Орел, , 12:52 — REGNUM Правоохранители установили и задержали подозреваемого в попытке поджога здания правительства Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По данным следствия, в совершении преступления подозревается 48-летний житель Орла, который с 2019 года находился в федеральном розыске за совершение преступления против правосудия.

Подозреваемый задержан в результате проведения совместной спецоперации УФСБ, УМВД России по Орловской области. С фигурантом дела проводятся необходимые следственные действия.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил представитель СУ СК.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 24 августа на здание правительства Орловской области была совершена атака — неизвестный мужчина на велосипеде метнул «коктейль Молотова» во входную дверь центрального входа. В результате один человек получил ожоги. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

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