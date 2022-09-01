Архангельск, 1 сентября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки в реке Кузнечиха, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Вчера днем во время прогулки с друзьями на заброшенной пристани, расположенной недалеко от улицы Мусинского в городе Архангельске, поскользнулась и упала с бетонной плиты в реку Кузнечиха 10-летняя девочка. Через несколько часов водолазами было обнаружено тело погибшей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе для установления причины смерти несовершеннолетней, допрашиваются свидетели по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе девятилетняя девочка погибла, играя на детской площадк е.