Нарьян-Мар, , 15:48 — REGNUM Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединённых котельных и тепловых сетей провело пробную подачу тепла потребителям. Ранее возобновилась подача тепла в социальные учреждения. Об этом заявил заместитель главы администрации Нарьян-Мара Дмитрий Анохин в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщает пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.

Батарея отопления Kg.mirtv.ru

«Во многих сёлах отопительный сезон уже начался, надо включать отопление и в городе. Особое внимание прошу обратить на детские сады и школы. Детвора вернулась с каникул из тёплых краёв, и если мы не отопим образовательные организации, то, скорее всего, получим рост простудных заболеваний», — отметил глава региона Юрий Бездудный.

«С 1 сентября с учётом ночных температур и погодных условий подача тепла будет осуществляться и в жилые дома», — сказал Дмитрий Анохин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ненецком автономном округе с 1 сентября в 12:00 в связи с установлением благоприятных для судоходства уровней воды в Печоре и возобновлением паромного сообщения с Коми отменён режим ЧС.

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