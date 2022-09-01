Иерусалим, 1 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Около 1000 палестинских заключённых объявили голодовку в знак протеста против условий содержания в израильских тюрьмах. Об этом 1 сентября сообщает информационное агентство Quds.

Israel Defense Forces Палестинец

По данным журналистов, к голодовке присоединились арестованные члены ряда палестинских группировок, находящихся в десятке тюрем, из-за чего акция получила название «Объединимся против тюремщиков».

Участники голодовки планируют привлечь внимание к жестокому обращению с заключенными и нарушении их основных прав. Голодовке предшествовал роспуск наблюдательных комитетов по правам заключённых в израильских тюрьмах, в воскресенье, 28 августа. Заключённые также выступают против ряда процедур, проводимых израильскими властями для предотвращения побегов.

Израильские власти предложили временно отменить ряд применяемых тюремщиками практик, однако участники забастовки намерены добиваться полной их отмены.