На Камчатке затопило ещё одно село
Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. На Камчатке после сильных дождей поднялась вода в реке Энычаваям, которая вышла из берегов и затопила село Таловка. Как сообщили кв краевом правительстве в жилые помещения вода 1 сентября не зашла.
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Ливень
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Пока подтопило придомовые территории и погреба.
На создании насыпи для отвода воды в селе Таловка работают три единицы техники.
«На случай ухудшения ситуации, разворачивают пункт временного размещения на базе клуба», — рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатки Сергей Лебедев.
В селе проживают более 200 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после сильных ливней затопило село Соболево.