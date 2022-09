Монтрёй, Франция, , 12:49 — REGNUM Ubisoft решила ненадолго отложить отключение серверов игр эпохи консоли Xbox 360. Об этом 1 сентября сообщает портал Comicbook.

Ubisoft Sergey Galyonkin

Компания сообщила, что игры Assassin’s Creed II — Liberation HD, Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist и другие сохранят имеющуюся в них онлайн-функциональность до 1 октября 2022 года. К сожалению, после этой даты компания отключит серверы. Отмечается, что пользователям ПК, имеющим неактивированные загружаемые дополнения (DLC) необходимо активировать их до указанной даты.

Для справки: решение Ubisoft касается следующих игр: Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations, Assassin’s Creed Liberation HD, Driver San Francisco, Far Cry 3, Ghost Recon Future Soldier, Prince of Persia: The Forgotten Sands, Rayman Legends, Silent Hunter 5, Splinter Cell: Blacklist и ZombiU. Онлайн-функциональность некоторых сводится лишь к таблицам лидеров, у ряда есть специальные онлайн-механики, но часть проектов имела полноценные онлайн-режимы (например, игры Assassin’s Creed).

