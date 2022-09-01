Кишинёв, , 12:48 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности и коррумпированности. Своё заявление он разместил 1 сентября в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Privesc.Eu Moldova

Градоначальник отреагировал на критику от президента страны Майи Санду в адрес основанной Чебаном партии «Национальное альтернативное движение». Она заявила, что эта партия может называться «проевропейской». Додон заявил, что не может не ответить на это.

«У руля страны находятся не совсем адекватные и очень некомпетентные люди, которые имитируют демократию и лгут своему народу как дома, так и за границей», — написал Чебан.

Он также обвинил власти в тяжёлом положении населения Молдавии и в преследовании политических оппонентов под предлогом борьбы с коррупцией. По мнению мэра, на самом деле, в стране расцветает коррупция при действующей власти.

«В Молдавии никогда не было более коррумпированного, некомпетентного и безответственного правительства, — заявил Чебан. — Я советую нашему президенту спуститься с небес на землю и поправить корону, которая падает ей на глаза».

Напомним, о создании своей партии Чебан объявил 23 августа. Он заявил, что новая политсила будет добиваться евроинтеграции. Ранее он состоял в Партии социалистов, но вышел, когда стал мэром столицы в ноябре 2019 года.

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