Уфа, , 12:51 — REGNUM Овощи продолжают дешеветь в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба Баштатат.

Овощи Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в республике за неделю больше всего снизились цены на свежие помидоры (минус 16,5%). За один килограмм этого овоща придется отдать в среднем 63,14 рубля. Лук репчатый стал доступнее в Башкирии на 13,6% (37,19 рублей), морковь подешевела на 10,5% (34,33 рубля за один килограмм). Также подешевели картофель (29,75 рублей за кг) и свёкла столовая (28,65 рублей за кг).

Отмечается, что при этом свежие огурцы подорожали на 2,5%. Средняя цена на этот овощ в Башкирии составляет 56,3 рублей за один кг.

Читайте также: В Башкирии снизились цены на овощи

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии снизились цены на овощи