Москва, , 12:47 — REGNUM Киевский режим не пропускает делегацию МАГАТЭ на территорию освобожденной части Запорожской области. Об этом 1 сентября заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Заседание МАГАТЭ IAEA Imagebank

По его словам, головная колонная делегации успела проехать на территории освобожденной части региона, однако основная часть миссии международной организации была задержана киевской стороной.

«У нас первые машины, которые подъехали, мы дали им добро проехать. Но головная колонна на [б. УССР] была задержана. Задержан был руководитель МАГАТЭ и основная часть его колонны, задержаны на стороне [б. УССР]», — сказал Балицкий.

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