Москва, 1 сентября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Киевский режим не пропускает делегацию МАГАТЭ на территорию освобожденной части Запорожской области. Об этом 1 сентября заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

IAEA Imagebank Заседание МАГАТЭ

По его словам, головная колонна делегации успела проехать на территории освобожденной части региона, однако основная часть миссии международной организации была задержана киевской стороной.

«У нас первые машины, которые подъехали, мы дали им добро проехать. Но головная колонна на [территории б. УССР] была задержана. Задержан был руководитель МАГАТЭ и основная часть его колонны, задержаны на стороне [б. УССР]», — сказал Балицкий.