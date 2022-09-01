Москва, , 12:47 — REGNUM С 1 сентября в России снижена бюрократическая нагрузка на учителей, сообщила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).

Учитель на уроке Цитата из фильмя «Доживем до понедельника», режиссер Станислав Ростоцкий, 1968 год, СССР

По её словам, теперь учителя должны заполнять только установленные Минпросвещения документы. Изменения произошли по инициативе «Единой России», отметила Казакова.

В перечень документов, которые будут вести педагоги, вошли отчёты, реально отражающие или влияющие на работу учителя по обучению и воспитанию школьников. Среди них — учебная программа, классный журнал, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной программы, а также, в случае запросов, характеристики на учеников.