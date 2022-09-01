Москва, 1 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Развитие отношений России и Китая не будет направлено против кого бы то ни было, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 1 сентября на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он отметил, что принципиально новый уровень, достигнутый в отношениях между Россией и КНР, по своему качеству превосходит классические военные союзы прошлой эпохи. Из этого следуют выводы.

«Мы не будем с КНР развивать наши отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было», — подчеркнул Лавров.

Соединённые Штаты решили объявить Китай долгосрочной, «стратегической угрозой». Однако такой подход к развитию отношений в Азиатско-Тихоокеанскими регионе загонит США и их сателлитов в угол. Некоторые агрессивные круги на Западе считают, что выйти из такого тупика можно только через военный конфликт.

В Москве и Пекине прекрасно видят эти опасности и не дадут себя спровоцировать. Оба государства намерены продвигать более привлекательную, чем конфронтация, повестку дня.

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