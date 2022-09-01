Ижевск, , 12:44 — REGNUM С 1 сентября около 45 тыс. учащихся 1-4 классов школ Ижевска будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях мэр города Олег Бекмеметьев.

Школьная столовая vk.com/olegbekmemetev

В это число входят дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

По республиканской программе «Детское и школьное питание» 37 тыс. учеников младших классов будут обеспечены молоком и кондитерскими изделиями.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Удмуртии мера поддержки в виде горячего питания предусмотрена для 87 473 детей. Также в республике все дети из многодетных семей вне зависимости от уровня доходов с 1 по 11 класс также обеспечены бесплатным горячим питанием. Таких детей 18 800 человек.

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