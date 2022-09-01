Москва, , 12:43 — REGNUM В России нужно заморозить тарифы ЖКХ и ввести государственную компенсацию для граждан, которые тратят более 15% своего дохода на оплату коммунальных счетов. Как передает корреспондент 1 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает разрешить списывать долги за услуги ЖКХ, если у граждан есть уважительные причины.

«За долговой амнистией должно последовать введение компенсаций от государства, если на такие услуги граждане тратят больше 15% доходов», — сказал Миронов.

По его словам, долговая амнистия — это вынужденное и необходимое решение, для того чтобы приостановить лавину долгов населения за жилищно-коммунальные услуги, но эти меры лишь откладывают решение проблемы. Миронов напомнил, что депутаты фракции СРЗП в Госдуме неоднократно призывали правительство заморозить тарифы ЖКХ до 2023 года.

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