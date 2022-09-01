Кологрив, Костромская область, 1 сентября 2022, 17:15 — REGNUM Жителям города Кологрива Костромской области предложили самостоятельно заняться сохранением архитектурных памятников. Об этом со ссылкой на ответ администрации региона жителям, в котором приводится мнение Инспекции по охране ОКН, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Специалисты отмечают, что на территории города есть дома с незначительными повреждениями. В каких-то случаях на кровле не хватает листов шифера или железа, в отдельных ситуациях у объектов культурного наследия утрачены фрагменты водосточных труб. Большинство из них находятся без присмотра — их собственники переехали в другие города. Инспекция считает, что активные кологривчане могут провести работы по устранению этих недостатков и защитить памятники от дальнейшего разрушения.
Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратились жители города. Они сообщили, что устали от бездействия властей, не решающих проблему со сносом ветхих построек, в том числе имеющих статус ОКН, на протяжении 15 лет. По их словам в населенном пункте находится «несколько десятков» таких строений, что «очень заметно» для города, где живёт 2,7 тысячи человек.
Справка: Кологрив является одним из самых известных городов региона, туристы ценят его за близость к тайге и архитектурные памятники. По документам на территории города расположено 132 исторических постройки, но 20 из них утрачены. Таким образом, физически существуют лишь 112 ОКН. Из ответов чиновников следует, что около 16 из них находятся в неудовлетворительном состоянии, 22 постройки брошено, 11 и вовсе не имеют собственников.
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