Кологрив, Костромская область, 1 сентября, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Жителям города Кологрива Костромской области предложили самостоятельно заняться сохранением архитектурных памятников. Об этом со ссылкой на ответ администрации региона жителям, в котором приводится мнение Инспекции по охране ОКН, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Разрушающийся особняк князя Абашидзе в Кологриве, построен в XIX веке

Специалисты отмечают, что на территории города есть дома с незначительными повреждениями. В каких-то случаях на кровле не хватает листов шифера или железа, в отдельных ситуациях у объектов культурного наследия утрачены фрагменты водосточных труб. Большинство из них находятся без присмотра — их собственники переехали в другие города. Инспекция считает, что активные кологривчане могут провести работы по устранению этих недостатков и защитить памятники от дальнейшего разрушения.

«Подобные незначительные нарушения спустя короткое время приводят к разрушению крыши, кирпичной кладки, обшивки зданий. Проведение работ по восстановлению покрытия кровли или водосточной системы не требуют финансовых затрат и могут быть выполнены или организованы любым лицом, имеющим навыки и желание. Предлагаем авторам обращения рассмотреть вопрос по созданию добровольческой группы. Мы, в свою очередь, готовы оказать методическую и консультативную помощь», — говорится в ответе.

Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратились жители города. Они сообщили, что устали от бездействия властей, не решающих проблему со сносом ветхих построек, в том числе имеющих статус ОКН, на протяжении 15 лет. По их словам в населенном пункте находится «несколько десятков» таких строений, что «очень заметно» для города, где живёт 2,7 тысячи человек.