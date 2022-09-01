Кемерово, , 12:43 — REGNUM Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти 9-летнего ребёнка в Кемеровской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Детская площадка Pixabay.com

По данным следствия, 30 августа девочки играла на детской площадке на территории сельского клуба.

«Во время игры на ребенка упал игровой элемент в виде лестницы. От полученных повреждений девочка скончалась по пути в медицинское учреждение», — отметили в СКР.

К настоящему времени установлено, что конструкция была в демонтированном состоянии. По факту происшествия возбуждено дело по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека. Расследование дела взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

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