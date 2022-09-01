Триполи, , 12:50 — REGNUM Спасательное подразделение береговой охраны Ливии обнаружило тела девятерых мигрантов недалеко от города Толмита на востоке страны. Об этом 1 сентября сообщает Fawasel.

Лодка с мигрантами U.S. Coast Guard

По данным журналистов, тела принадлежат гражданам Египта, погибшим в результате крушения судна с мигрантами в субботу, 27 августа. По данным местных властей, судно направлялось в Италию.

Отмечается, что шестеро граждан Египта, выживших при крушении судна, были спасены. Спасательные службы всё ещё продолжают поиски 12 лиц, считавшихся пропавшими без вести.

Выжившие пассажиры судна подтвердили, что перед отправлением из Ливии на борту находились 27 человек, большинство из них — граждане Египта.

Ранее сообщалось о том, что ливийские власти задержали отправление судна с мигрантами, на котором в Европу планировали попасть 70 человек, в основном — уроженцы африканских и арабских стран.