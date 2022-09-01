Омск, , 12:40 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков и председатель областного Заксобрания Владимир Варнавский 1 сентября поздравили жителей региона с Днём знаний.

1 сентября Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, первые лица региона обратились со словами поздравлений к школьникам и студентам, педагогам и родителям. День знаний Бурков и Варнавский назвали «поистине общенародным праздником».

Они отметили, что 1 сентября — это счастливое ожидание встреч с друзьями, интересных событий, впечатлений и открытий. Но также учёба — это «серьёзный труд, требующий усидчивости, терпения, упорства».

Бурков и Варнавский пожелали школьника и студентам, родителям и педагогам успешного учебного года, мудрости, душевных сил и энергии.

Добавим, по данным омского минобразования, школы регионы 1 сентября 2022 года приняли более 240 тысяч учеников, в том числе свыше 26 тысяч первоклассников.

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