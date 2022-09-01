Москва, 1 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Больше всего в России родителей тревожит зависимость подростков от интернета (19%), нежелание учиться (10%), отсутствие у детей увлечений и жизненных ориентиров (11%). Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Pierre Metivier Подростки

Замкнутость подростка или чрезмерная эмоциональность беспокоит по 7% родителей, лень и домоседство — по 6%. Опасения по поводу здоровья подростка испытывают 5%, столько же тревожит упрямство ребёнка.

Внушают родителям опасения раздражительность и апатия детей (по 4%), забывчивость и агрессивность (по 3%), несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность (по 2%). Ещё 2% родителей сказали, что их ребёнок мало читает.

Другие поводы для тревог назвали 7%: среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое взросление. Спокойны за своих детей подросткового возраста 25% родителей.

Опрос проведён 1–26 августа 2022 года. Опрошены 1600 родителей учеников 9—11 классов в 386 населённых пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России основным методом воспитания детей у современных родителей являются наставления и нравоучения (76%).

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