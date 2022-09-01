Джакарта, 1 сентября 2022, 12:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в 2022 году резко выросло число граждан, которые стали жертвами мошенничества со стороны зарубежных компаний, сообщает Kompas.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
U.S. Department of State

«Во-первых, произошло резкое увеличение числа жертв со 119 в 2021 году до 446 в январе–августе 2022 года», — заявила Ретно Марсуди.

Онлайн-мошенничество, по словам Ретно Марсуди, представляет собой случай мошенничества при трудоустройстве и торговли людьми. Глава МИД Индонезии отметила, что до сих пор имели место незаконные выезды индонезийских рабочих-мигрантов. Однако говорят, что правительство все еще пытается помешать выезду нелегальных рабочих в Камбоджу.

«Национальной полиции Индонезии удалось предотвратить отъезд 214 граждан Индонезии из Медана в Сиануквиль, Камбоджа, 12 августа 2022 года», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр связи и информационных технологий Индонезии Джонни Плейт провел двустороннюю встречу с рядом министров по цифровым вопросам стран-членов G20, а также представителями других стран и международных организаций на Бали.

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