Джакарта, 1 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в 2022 году резко выросло число граждан, которые стали жертвами мошенничества со стороны зарубежных компаний, сообщает Kompas.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Во-первых, произошло резкое увеличение числа жертв со 119 в 2021 году до 446 в январе–августе 2022 года», — заявила Ретно Марсуди.

Онлайн-мошенничество, по словам Ретно Марсуди, представляет собой случай мошенничества при трудоустройстве и торговли людьми. Глава МИД Индонезии отметила, что до сих пор имели место незаконные выезды индонезийских рабочих-мигрантов. Однако говорят, что правительство все еще пытается помешать выезду нелегальных рабочих в Камбоджу.

«Национальной полиции Индонезии удалось предотвратить отъезд 214 граждан Индонезии из Медана в Сиануквиль, Камбоджа, 12 августа 2022 года», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр связи и информационных технологий Индонезии Джонни Плейт провел двустороннюю встречу с рядом министров по цифровым вопросам стран-членов G20, а также представителями других стран и международных организаций на Бали.

Читайте также: Министры связи и информационных технологий стран G20 встретились на Бали