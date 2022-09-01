Минск, 1 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер, сообщают 1 сентября СМИ Белоруссии.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

В ходе открытого урока во Дворце республики в Минске Лукашенко показал ноутбук, изготовленный на заводе «Горизонт».

По словам президента, в новой технике пока 12% белорусских комплектующих, к концу 2022 года уровень локализации достигнет 30%.

«Но важен сам факт», — сказал Лукашенко.