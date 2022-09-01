Лукашенко представил первый белорусский ноутбук
Минск, 1 сентября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский компьютер, сообщают 1 сентября СМИ Белоруссии.
kremlin.ru
Александр Григорьевич Лукашенко
В ходе открытого урока во Дворце республики в Минске Лукашенко показал ноутбук, изготовленный на заводе «Горизонт».
По словам президента, в новой технике пока 12% белорусских комплектующих, к концу 2022 года уровень локализации достигнет 30%.
«Но важен сам факт», — сказал Лукашенко.