Петрозаводск, , 12:48 — REGNUM В Республике Карелия в первый день нового учебного года за парты сели 72 тыс. школьников, в том числе 7,8 тыс. первоклассников, сообщили 1 сентября в пресс-службе администрации региона.

Гуманитарная помощь жителям Запорожья к 1 сентября T. me/penzregru

Первоклассники получили в подарок специальный школьный набор, в который входит все самое необходимое для учебы. Кроме того, с этого года власти республики ввели для карельских учителей дополнительные меры поддержки.

«В наше время образование играет ключевую роль в жизни человека. Знания — это большая ценность и основа будущего. Поэтому особые слова признательности тем, кто учит, — нашим педагогам, преподавателям, классным руководителям. Именно вы помогаете детям выбрать свой путь, раскрыть таланты и потенциал, вдохновляете их на победы и дарите свою любовь», — подчеркнули в правительстве и Заксобрании Карелии.

Помимо этого, к 1 сентября в школах, учебных заведениях республики провели масштабные ремонтные работы, чтобы встретить учеников в обновленных классах и аудиториях. Также в колледжах и техникумах Карелии заработали новые мастерские.