Санкт-Петербург, 1 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил школьников из города-побратима Мариуполя с Днём знаний. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе Смольного.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Беглов отметил, что учащиеся города на Азовском море пойдут в обновлённые школы, уроки будут проходить в классах с ремонтом. Губернатор добавил, что это подарок от петербуржцев. Школьники также получили необходимые учебники, пособия и книги.

«В новом учебном году вы узнаете много нового о нашей общей истории. Прикоснетесь к великой русской литературе. Откроете для себя нашу большую страну с ее бескрайними просторами и безграничными возможностями», — добавил Александр Беглов.

Глава Северной столицы пригласил будущих выпускников поступать в вузы и колледжи Петербурга, а всех ребят — на отдых осенью и зимой.

Напомним, что Петербург оказывает всестороннюю помощь городу-побратиму. Помимо того, что петербургский лагерь «Дружных» принял детей из Мариуполя на летние смены, город помог сдать к 1 сентября три школы и три детских сада. Школьники получат от Северной столицы 1620 ранцев, 3100 рюкзаков, 300 наборов для учащихся первого класса и ещё более тысячи наборов для других школьников Мариуполя.