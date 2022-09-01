Стокгольм, , 12:40 — REGNUM Лидер Левых Нуши Дадгостар намерена присоединиться к переговорам по бюджету после возможной победы левого блока на сентябрьских выборах в Швеции. Об этом она заявила 1 сентября в интервью газете Svenska Dagbladet.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna. se

Таким образом, позиция противоречит заявлениям премьер-министра страны Магдалены Андерссон о том, что утверждение о том, что соглашение между партиями означает, что Социал-демократы обещали провести переговоры по бюджету с Левым, является «очень далеко идущей интерпретацией».

«Магдалена Андерссон явно коверкает соглашение, которое мы подписали между нашими тремя сторонами», — сказала Дадгостар.

Она имеет в виду соглашение, подписанное между Социал-демократами, Левыми и Зелеными в ноябре прошлого года, когда риксдаг избрал Магдалену Андерссон на пост премьер-министра.