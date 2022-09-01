* Талибы — запрещённая в России организация

Баграм, Афганистан, , 12:35 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпраздновали 31 августа, день полного вывода американских войск из Афганистана, проведя специальную церемонию и военный парад на аэродроме Баграм. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Мохаммад Хассан Ахунд, премьер-министр правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил на церемонии, что международное давление и санкции против радикалов не дадут результатов. Он потребовал взаимопонимания международного сообщества с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане прекратились ночные рейды иностранных сил и «по всей стране обеспечена безопасность».

Мулла Хасан Ахунд поздравил с «победой» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тех, кто «пожертвовал своим телом и частями своего тела на пути Бога». Раньше радикалы боролись с предыдущим режимом и иностранными силами, совершая теракты террористов-смертников.

По сообщению подконтрольного талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственного информационного агентства «Бахтар», Хасан Ахунд сказал, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не должны забывать об «идеалах джихада».

По данным агентства, на церемонии присутствовали представители Пакистана, Китая, России и Турции.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали заявление с просьбой к международному сообществу проводить «разумную политику» в отношении Афганистана.

«Бахтар» сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпраздновали 31 августа во многих провинциях Афганистана. Министерство обороны группы также объявило, что по случаю праздника произведён артиллерийский салют из 21 залпа.

Как сообщало ИА REGNUM, США завершили свою 20-летнюю миссию в Афганистане в 2021 году. 31 августа из аэропорта Кабула вылетел последний американский солдат.

Напомним, в последние два десятилетия аэродром Баграм был главной базой международных сил во главе с США, здесь размещались тысячи иностранных солдат.