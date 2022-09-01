Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Новости о том, что Шведские демократы хотят, чтобы Швеция достигла самого низкого уровня иммиграции в Европе, среди прочего, усложнив жизнь просителям политического убежища, которые в качестве причины отмечают свою принадлежность к ЛГБТ-сообществу или смену вероисповедания, теперь подвергаются критике. Вступиться за эти «уязвленные группы» решила лидер Христианских демократов Эбба Буш и лидер Либералов Йонас Персон, пишет газета GP.

Сила Швеции Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, редакция GP перечислила представленные Шведскими демократами 30 причин, по которым, считают представители партии, не следует давать убежище.

«Люди, которые перешли в другую веру и/или объявили себя ЛГБТ+ и из-за этого рискуют умереть или подвергнуться пыткам в своей родной стране, очевидно, имеют право на убежище в Швеции», — написала впоследствии Эбба Буш на странице в соцсети Twitter.

«Либералы готовы отстаивать право на получение убежища… Либералы стоят на стороне уязвимых людей. Право просить убежища является важной вещью», — заявил лидер партии Йонас Персон в эфире радиостанции SR.

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