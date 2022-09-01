Мурманск, 1 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В Мончегорске 17 сентября пройдет День Арктического инвестора. В рамках мероприятия будут представлены инвестиционные возможности города и региона, а также результаты Мурманской области в сфере предоставления пакета арктических льгот, яркие проекты резидентов Арктической зоны РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Михаил Пустовой Дымит Мончегорск

В мероприятии примут участие представители предприятий, малого и среднего бизнеса, действующих и потенциальных резидентов Арктической зоны России, институты развития, а также федеральные и региональные органы государственной власти.

Отмечается, что вся территория Мурманской области включена в состав Арктической зоны России. Действующий арктический пакет налоговых льгот и иных преференций дают широкий простор для ведения бизнеса на территории региона. На данный момент в регионе 163 инвестора получили статус резидента АЗРФ.

«На сегодняшний день треть всех резидентов и инвестиций Арктической зоны РФ находятся именно на территории Мурманской области — это 163 проекта. Для нас было крайне важно, чтобы льготы и преференции были доступны для малого и среднего предпринимателя, поэтому бились за то, чтобы получить статус резидента стало возможным при вкладе от 1 млн рублей. Благодаря этому 90% всех проектов принадлежат именно малому и среднему предпринимательству», — ранее сообщил глава Мурманской областиАндрей Чибис.

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Как сообщалоИА REGNUM, морские порты Арктического бассейна показали самые высокие темпы роста грузооборота в России. Показатель вырос на 3,3 процента. Объём поставок достиг 56,5 млн тонн.

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